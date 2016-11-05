Близький до Януковича підприємець каже, що його підставили

Згідно з офіційними документами, засновником та керівником ТОВ «Амадеус Ко» був Андрій Чернишов. Також він являється власником «вертолітної площадки Януковича», що знаходиться на Парковій дорозі прямо у центрі столиці. Чернишов у свою чергу заперечує ці факти та заявляє, що ніколи не мав ніякої справи до вищезазначеної фірми та ніяких клопотань до Київської міської ради як директор не подавав. Про це зазначається у судовому рішенні Печерського районного суду міста Київ від 21-го жовтня 2016 року, інформує видання «Наші гроші», передає replyua.net.
В результаті досліджень було з’ясовано, що Чернишов у 2010 році від імені компанії «Амадеус Ко» звернувся з клопотанням до міської ради Києва, щоб ті надали йому дозвіл на розроблення документів щодо землеустрою для відведення в оренду для його компанії земельної ділянки для будівництва та обслуговування об’єктів транспортної та інженерної інфраструктури.
Після цього звернення Київрада підтримала цю ініціативу та надала дозвіл ТОВ «Амадеус Ко» на розробку документації з земельного устрою. А вже наприкінці 2010 року міська столична влада передала «Амадеус Ко» дві земельні ділянки, загальна площа яких 2.2 гектари. 25-ти річний контракт на оренду земель було укладено 27-го грудня 2012 року. На той момент у компанії вже був інший керівник.
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