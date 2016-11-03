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Пантелеев: 600 тысяч киевских семей живут в аварийных домах

Пантелеев: 600 тысяч киевских семей живут в аварийных домах
Число киевских семей, которые проживают в аварийных домах, на сегодняшний день достигает 600 тысяч. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Интерфакс-Украина, такое заявление прозвучало от Петра Пантелеева, заместителя городского главы столицы. По его словам, около шестисот тысяч семей, а это порядка 1 миллиона 800 тысяч киевлян, сейчас живут в домах, требующих капитального ремонта.

Также Пантелеев отметил, что на реконструкцию каждого изношенного дома придется потратить не меньше трех миллионов гривен. «Речь идет только о минимальных тратах, чтобы фасад дома выглядел нормально, чтобы провести какие-то отделочные работы внутри. За эти деньги можно заменить людям окна в квартирах, а также в подъездах, установить современные тепловые пункты, отремонтировать крышу, заменить инженерные сети. На замену лифтов надо дополнительно потратить еще минимум семьсот тысяч на дом, но эти расходы в три миллиона не входят, однако замена лифтов – самая важная часть ремонта», отметил Пантелеев.

Также, по его словам, если следовать этим расчетам, на каждую семью власти должны потратить около 50 тысяч гривен.

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