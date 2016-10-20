валюта
СпецтемаБлогер дал жесткий ответ Азарову, который вступился за Моторолу

Суд звільнив представника НАБУ через проведення тренінгів

Суд звільнив представника НАБУ через проведення тренінгів
Суд назвав заступника голови відділу забезпечення роботи керівника Національного антикорупційного бюро України Катерину Везєлєву-Борисову винною в скоєнні адміністративного правопорушення щодо корупційної діяльності. Солом’янський райсуд міста Київ сьогодні, 20-го жовтня, прийняв рішення про те, що проведення тренінгів – це не викладацька діяльність. Про це написала сама Катерина Везєлєва-Борисова на своїй сторінці у Фейсбук, передає replyua.net.

«На сьогоднішній день в законодавстві України немає чіткого формулювання діяльності викладача. Тривалий час судді обмірковували, як саме їм по-точніше визначити це поняття та прийшли до спільного рішення, назвавши проведення тренінгів не викладацькою діяльністю», - пише вона. «На думку судді, викладацька діяльність – це коли людина викладає ту чи іншу дисципліну в навчальному закладі у вигляді читання лекцій чи проведення практичних занять. Також, на його розсуд, це ведення семінарів, секцій, гуртків та іншого», - додає представник НАБУ. Вона вважає, що це досить скандальне судове рішення. «Назвати тренінгові діяльність небезпечною та незаконною для держслужбовців – це сміливий і досить відповідальний крок», - наголосила вона. За її словами, таке судове рішення може спричинити серйозні наслідки для європейської України.

Горячая тема: Березовец: За встречей «нормандской четверки» и убийством Моторолы украинцы упустили две важные новости
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
19 окт 2016
25693

Березовец: За встречей «нормандской четверки» и убийством Моторолы украинцы упустили две важные новости

Как передает replyua.net, известный украинский политолог считает, что почти незаметно прошли новости о том, что в ближайшее время Генпрокуратурой будет передано в суд дело одного из отцов «Русской


Свежие новости

У Росії розкритикували переговори в Берліні. Путін незадоволений

В Стокгольмском арбитраже «Нафтогаз» потребовал от «Газпрома» новых цен на газ

Суд звільнив представника НАБУ через проведення тренінгів

Киевлянин попал под движущийся поезд и остался жив

На хабарі погорів представник Київської адміністрації

Эксперт: в берлинских переговорах имеется один положительный момент

Україна та Польща разом прийняли декларацію пам'яті та солідарності

Верховная Рада спасла концерн «Антонов» от банкротства

Анджелину Джоли агенты ФБР допрашивали три часа

РФ повернеться до ПАРЄ лише за певних умов - Володін

Сазонов: Своєю поступливістю Путін підкреслив, що посилення санкцій та резолюція ПАСЕ виснажили Росію

Крымчан травят некачественными молочными продуктами

У ПРООН відреагували на зміни в системі е-декларування

Официально: 10 декабря Кличко проведет бой, но не с Джошуа

Новини з зони АТО за минулу добу (19.10.16). Жертви в режим "тиші"

Цимбалюк: заявления Путина в Берлине не внушили оптимизма

НАБУ завершило перевірку квартири Заліщук

Штайнмайер сделал заявление по ситуации в Сирии

Грозити санкціями агресору - не дієво. Потрібно вести переговори - Штайнмайєр

Украинские военные «соорудили» мост через Днепр - фоторепортаж

 Новости за день