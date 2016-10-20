Суд звільнив представника НАБУ через проведення тренінгів

Суд назвав заступника голови відділу забезпечення роботи керівника Національного антикорупційного бюро України Катерину Везєлєву-Борисову винною в скоєнні адміністративного правопорушення щодо корупційної діяльності. Солом’янський райсуд міста Київ сьогодні, 20-го жовтня, прийняв рішення про те, що проведення тренінгів – це не викладацька діяльність. Про це написала сама Катерина Везєлєва-Борисова на своїй сторінці у Фейсбук, передає replyua.net.
«На сьогоднішній день в законодавстві України немає чіткого формулювання діяльності викладача. Тривалий час судді обмірковували, як саме їм по-точніше визначити це поняття та прийшли до спільного рішення, назвавши проведення тренінгів не викладацькою діяльністю», - пише вона. «На думку судді, викладацька діяльність – це коли людина викладає ту чи іншу дисципліну в навчальному закладі у вигляді читання лекцій чи проведення практичних занять. Також, на його розсуд, це ведення семінарів, секцій, гуртків та іншого», - додає представник НАБУ. Вона вважає, що це досить скандальне судове рішення. «Назвати тренінгові діяльність небезпечною та незаконною для держслужбовців – це сміливий і досить відповідальний крок», - наголосила вона. За її словами, таке судове рішення може спричинити серйозні наслідки для європейської України.
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