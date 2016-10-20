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На хабарі погорів представник Київської адміністрації

На хабарі погорів представник Київської адміністрації
Генеральна прокуратура разом з Національною поліцією затримали повідного спеціаліста Департаменту містобудування та архітектури Київської міськадміністрації за вимагання хабара у розмірі 52 тисяч гривень. Про це сьогодні, 20-го жовтня, повідомляє прес-центр Нацполіції, передає replyua.net.

У інформаційному листі поліції зазначається, що чиновник вимагав неправомірну винагороду за «потрібне» рішення щодо розміщення рекламної інформації. «В рамках кримінальної справи, порушеної Генпрокуратурою за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України, оперативна група Національної поліції зафіксувала факт отримання хабарником першої частини неправомірної винагороди», - зазначає прес-служба поліції.

Горе-хабарник був затриманий відразу після отримання другої частини хабара. «Під час обшуку приватного автомобіля представника Київської адміністрації правоохоронні органи виявили та вилучили суму грошей в розмірі 42-х тисяч гривень. Всього йому вдалося отримати 52 тисячі гривень», - уточнили в повідомленні. Ні даний момент тривають невідкладні слідчо-оперативні дії. Поліція перевіряє причетність чоловіка до подібних злочинів.

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