На хабарі погорів представник Київської адміністрації

Генеральна прокуратура разом з Національною поліцією затримали повідного спеціаліста Департаменту містобудування та архітектури Київської міськадміністрації за вимагання хабара у розмірі 52 тисяч гривень. Про це сьогодні, 20-го жовтня, повідомляє прес-центр Нацполіції, передає replyua.net.
У інформаційному листі поліції зазначається, що чиновник вимагав неправомірну винагороду за «потрібне» рішення щодо розміщення рекламної інформації. «В рамках кримінальної справи, порушеної Генпрокуратурою за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України, оперативна група Національної поліції зафіксувала факт отримання хабарником першої частини неправомірної винагороди», - зазначає прес-служба поліції.
Горе-хабарник був затриманий відразу після отримання другої частини хабара. «Під час обшуку приватного автомобіля представника Київської адміністрації правоохоронні органи виявили та вилучили суму грошей в розмірі 42-х тисяч гривень. Всього йому вдалося отримати 52 тисячі гривень», - уточнили в повідомленні. Ні даний момент тривають невідкладні слідчо-оперативні дії. Поліція перевіряє причетність чоловіка до подібних злочинів.
Горячая тема: Березовец: За встречей «нормандской четверки» и убийством Моторолы украинцы упустили две важные новости
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter