Гройсман: киевляне оформляют субсидии реже жителей других городов

В Киеве субсидии оформили меньше 19 процентов семей, и это примерно в два раза ниже, чем в среднем по Украине. Как сообщает replyua.net, ссылаясь на Укринформ, такое заявление сегодня прозвучало от Владимира Гройсмана во время совещания по вопросам подготовки к новому отопительному сезону.
По словам украинского премьер-министра, нельзя ждать, пока люди сами начнут обращаться, нужно идти на опережение и проводить разъяснительные работы, поскольку во всех регионах Украины субсидии смогли оформить уже почти 38 процентов семей, а в столице этот показатель держится на уровне 18,9 процентов. Павел Розенко, вице-премьер Украины, в свою очередь, подчеркивает, что в общей сложности к этому отопительному сезону субсидии смогли оформить пять с половиной миллионов семей в Украине.
Около месяца назад Гройсман заявлял о том, что уже к декабрю субсидии будут получать около девяти миллионов семей в Украине, однако число оформивших субсидии пока не растет. Средний размер субсидии во время отопительного сезона будет достигать 2-2,5 тысяч гривен на семью. Об этом недавно сообщил Андре Рева, министр соцполитики.
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