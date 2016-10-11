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На Київщині в одній зі шкіл впала стіна

На Київщині в одній зі шкіл впала стіна
У Васильковому Київської області в одній із загальноосвітніх шкіл обвалилася частина зовнішньої стіни. Про це розповів віце-прем’єр Геннадій Зубко в стінах українсько-німецького бізнес-форуму в Києві сьогодні, 11-го жовтня, пише «Інтерфакс», передає replyua.net.

«Нещодавно я отримав повідомлення про те, що стався обвал капітальної стіни. За непідтвердженими даними, потерпілих немає. Під час переклички всі учні школи були присутні», - повідомив Зубко. Також він заявив, що наразі він збирається поїхати до місця подій. Водночас з тим народний депутат від фракції «Радикальна партія» Ігор Мосійчук на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук зазначив, що це сталося в загальноосвітній школі №6. Він зауважив, що наразі на місці події працюють рятувальники, які евакуюють дітей та працівників закладу. В той самий час він додав фото зруйнованої стіни. Також він додав, що для виконання ремонтних робіт для даної ЗОШ «з державного бюджету було виділено чималу суму грошей». Мосійчук закликає прокуратуру зайнятися розслідуванням цього випадку. «Мова йде про безпеку дітей. Це добре, якщо ніхто не постраждав. А що було б, якби там були діти? Виділялися значні гроші для ремонту!», - зазначив він.

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