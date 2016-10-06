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«Киевпастранс» обзавелся самыми современными троллейбусами и автобусами

«Киевпастранс» обзавелся самыми современными троллейбусами и автобусами
После состоявшихся тендеров компания «Киевпастранс» смогла заключить три соглашения на покупку современных низкопольных троллейбусов и автобусов на общую сумму свыше 674 миллионов гривен. Как информирует replyua.net, такие данные были предоставлены электронной системой ПроЗорро.

«Киевпастранс» получит от «Мазтранссервис» сто автобусов с дополнительной функцией книлинга, с кондиционерами и системой видеонаблюдения на 472 миллиона гривен. Компания получит 30 автобусов МАЗ 215069 по цене чуть выше шести миллионов за единицу, а также несколько десятков автобусов МАЗ203069 по цене 4 миллиона 150 тысяч гривен за единицу. Кроме того, «Киевпастранс» закупит у «Богдан Моторс» 40 троллейбусов с кондиционерами и системой видеонаблюдения по цене 5,06 миллионов гривен за единицу, на сумму, превышающую 202 миллиона гривен.

В тендере, помимо Богдан Моторс, участвовало только одно предприятие, поставляющее троллейбусы,- Укрпастех. Хорошую конкуренцию могло бы составить и предприятие СТГ Инженеринг, но оно не смогло представить все документы, которые нужны для участия в конкурсе. Этот завод предлагал Киеву троллейбусы, стоимость которых на 11 процентов ниже.

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