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В Киеве назревает экологический скандал

В Киеве назревает экологический скандал
Ситуация с Днепром в Киеве может обернуться экологической катастрофой, и экологи уже бьют тревогу. Как информирует replyua.net, ранее мы писали о том, что в центре столицы Днепр обмелел настолько, что в некоторых местах глубина реки не превышает двадцати сантиметров.

Экологи посчитали – в столичной акватории сейчас не меньше пяти десятков крупных «островов», и в ближайшем будущем Днепр может исчезнуть с карты Киева. Издание «Сегодня» приводит заявление Александра Чистякова, главы Ассоциации рыболовов Украины, который рассказал, что представители ассоциации провели гидросъемку и насчитали больше 50 мелей только в киевской акватории, и с каждым годом ситуация ухудшается. Между мостами Патона и Метро, если смотреть с берега, острова уже видны, отметил Чистяков.

По его мнению, лет через пять, если власти Киева не начнут принимать серьезные меры, эти мели станут большими островами с растительностью. Глава ассоциации назвал и другие проблемные места столичной акватории Днепра – Ольгинский залив, район возле памятника основателям Киева, район возле Выдубицкого монастыря, участок рядом с Оболонской набережной.

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По словам политика, доктора юридических наук Степана Гавриша, все действия Путина направлены на то, чтобы получить Украину в качестве своеобразной полуколонии. О вероятности привлечения к


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