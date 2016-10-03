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В Киеве новый температурный рекорд осени

В Киеве новый температурный рекорд осени
Весь сентябрь метеорологи фиксировали температурные рекорды в столице Украины, причем столбик термометра опускался, как до максимальных, так и до минимальных отметок.

По информации replyua.net со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию, около двух недель в сентябре в Киеве стояла очень теплая погода, и среднесуточная температура воздуха превышала климатическую норму на целых четыре градуса. Однако в третьей декаде сентября в столицу пришла настоящая осень, и среднесуточная температура едва достигала 12 градусов, и это почти на два градуса ниже нормы. В обсерватории отметили, что средняя температура в сентябре достигала 16 градусов, и это на два градуса выше нормы, однако в некоторые дни погода была нестабильной, и метеорологи фиксировали рекорды. К примеру, в последней день месяца, 30 сентября, в дневные часы столбик термометра поднялся выше 25 градусов тепла, и это абсолютный рекорд больше, чем за 120 лет.

Последний раз такая высокая температура 30 сентября была зафиксирована метеорологами в 1892 году. Однако за десять дней до максимальной температуры была зафиксирована и минимальная – 19 сентября столбик термометра опускался до отметки в 6 градусов. Самый жаркий день выпал на 5 сентября – почти 30 градусов в тени.

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