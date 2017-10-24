Сумская возмутилась запретом спектаклей на русском языке в Хмельницком

Ольга Сумская, украинская актриса, выразила недовольство в связи с отменой сразу трех спектаклей в Хмельницком областном музыкально-драматическом театре имени Старицкого.
Как информирует replyua.net со ссылкой на местные издания, руководство театра отказало в постановке трех спектаклей на русском языке – это спектакли Homo Soveticus (Виктор Шендерович), Анна Каренина с Сумской в главной роли (Лев Толстой), а также Черный квадрат. Сумская прокомментировала ситуацию на своей странице в Фейсбуке, однако чуть позже удалила этот пост, что свидетельствует о том, что актриса написала его, будучи на эмоциях. «Смешали грешное с праведным... Хотели сыграть для хмельничан "Анну Каренину"... Запрещают Льва Толстого на языке оригинала, а между тем, это произведение входит в школьную программу, как зарубежная литература... Обидно», - написала Сумская.
Организаторы спектакля «Черный квадрат», в свою очередь, заявили, что им отказали не только по причине русского языка – руководству не понравились слова «лифчик» и «секс», которые упоминаются в постановке. Организаторы отметили, что в других городах Украины гастролировали без проблем.