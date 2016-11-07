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Ще одна смертельна ДТП за участі поліції: у Хмельницьку загинув таксист

Ще одна смертельна ДТП за участі поліції: у Хмельницьку загинув таксист
У Хмельницьку відбулося смертельне ДТП. Патрульний автомобіль Toyota «лоб у лоб» зіштовхнувся з таксі Daewoo; 36-ти річний таксист отримав травми, які виявилися не сумісними з життям. Про це сьогодні, 7-го жовтня, повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції Хмельницької області, передає replyua.net.

У повідомленні зазначається, що вночі 6-го листопада приблизно о 2:10на проспекті миру не розминулися два автомобілі: Поліцейська «Тойота» та автомобіль однієї з міських служб таксі. В результаті потужного удару водій автомобіля «Део» загинув на місці. Також у інформаційному листі поліції розповідається, що за кермом поліцейської машини був 26-річний поліцейський. Поліцейські поспішали на терміновий виклик з увімкненою світловою відзнакою; до поліції надійшов тривожний виклик від місцевої мешканки, яка повідомила, що до ї оселі намагаються увірватися кілька невідомих осіб.

Патрульні пройшли необхідне медичне обстеження, в результаті якого було встановлено, що вони перебували на кермом в нормальному стані, а експертиза на вміст алкоголю у крові дала негативні результати (правоохоронці були повністю тверезі – ред.). Поліціянти від госпіталізації відмовилися.

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