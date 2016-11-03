Журналист: в «ДНР» назревают новые финансовые проблемы

Жители террористической «ДНР» рискуют остаться без заработной платы – в некоторых населенных пунктах выплаты были заморожены. Как передает replyua.net, об этом журналист Никита Синицын пишет на своей странице в Фейсбуке.
«Нет зарплаты. Ее может совсем не быть. Финансовые проблемы в «республике» только усугубляются, и всем бюджетникам Горловки зарплату заморозили. Деньги не получат не только медики, учителя, работники государственных предприятий, но и местные чиновники», пишет Синицын. Журналист отмечает, что на счетах казначейства эти деньги уже лежат, но по непонятным причинам люди их не получили.
«Учителям уже сказали, чтобы они не надеялись получить зарплату до конца недели, также неясно, получат ли они свои деньги через неделю. Врачам оставили только «голый» оклад, а на предприятиях по теплоснабжению заявили, чтобы работники не ждали выплат до 15 ноября», подчеркнул Синицын. Один из жителей Горловки сказал ему, что проблемы с зарплатой обещали и в декабре, также ходят слухи, что людей могут отправить в неоплачиваемые отпуска.
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