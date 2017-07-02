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Казанский: металлурги «молодой республики» вывели из строя отжатый в Донецке завод

Казанский: металлурги «молодой республики» вывели из строя отжатый в Донецке завод
Денис Казанский, известный украинский журналист, на своей странице в Фейсбуке сообщил о том, что металлурги «молодой республики ДНР» на Донецком металлургическом заводе, который отжали оккупанты, запороли доменную печь, что привело к аварии на предприятии, передает replyua.net.

Казанский при этом отметил, что о серьезной аварии ему рассказал знакомый, который сейчас находится в Донецке. «На ДМЗ чугун прорвал летку, залил рельсы на литейном дворе, жертв вроде нет. Леточная масса, которой закрывается леточное отверстие после выпуска чугуна, не завозилась на завод с начала т.н. национализации», процитировал слова знакомого журналист. По его словам, знакомый также отметил, что последствия аварии, вроде бы, должны устранить за три дня, но проблемы все равно останутся.

«Я просто не успеваю уследить за тем, как они все там уничтожают. Темпы просто потрясающие. В один день рушится мой университет, уже на следующий - настает каюк старейшему предприятию города. Похоже, там одни только дегенераты остались, которые не могут 2+2 правильно сложить. Они камня на камне от Донбасса скоро не оставят», отметил Казанский.
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