Джигурда розповів про "подвиги", за які йому дали "паспорт ДНР"

Так званий «паспорт» самопроголошеної «Донецької народної республіки» скандальний російський артист Микита Джигурда отримав за те, що він не побоявся підтримати Донбас у «визвольному русі» та за те, що йому навіть довелося «отримати кулю». Про це сам Джигурда розповів під час розмови з російськими журналістами, передає replyua.net.
«Якщо на виконавчі посади поставити корупціонерів, то на їхні місця прийдуть нові та будуть грабувати народ ще більше. В Україні під красномовні заклики влаштували пожежу та спалювали людей живцем. Саме тому я приїхав на Донбас, знайшов там коня і зі знаменом перемоги підтримав визвольний рух. Саме за це мені Захарченко і дав паспорт: за те, що я не побоявся підтримати, за те, що я отримав кулю. Добре, що в бронежилет», - пишається він.
Як повідомлялося раніше, через кілька днів після того, як паспорт новоспеченого «громадянина ДНР» Микити Джигурди було видано, Захарченко прийняв рішення скасувати це рішення. За словами головного терориста Донецька, сталася помилка, і «паспорт громадянина ДНР видали не тому» Джигурді. Сам російський шоумен прокоментував цю ситуацію, припустивши, що можливо деякі його висловлювання не сподобалися Захарченку.