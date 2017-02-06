Паніка в «ДНР»: бойовики почали евакуювати жителів та готують бомбосховища

За даними представників «Інформаційного спротиву», в місті Донецьку, який перебуває під контролем проросійських бойовиків, спостерігаються панічні настрої як серед місцевих мешканців, так і серед терористів, передає replyua.net. Зокрема, ватажками останніх був даний наказ про проведення масової евакуації населення та підготовку бомбосховищ. У зв’язку з вкрай напруженою ситуацією, терористи заборонили розповсюджувати інформацію стосовно втрат своїх представників.
Крім того, у повідомленні «ІС» зазначається: «На тих територіях, які тимчасово перебувають під владою так званої «ДНР», зростає напруження ситуації в районі розмежувальної лінії. Через нанесені терористами пошкодження, в західній частині міста Донецька частково або повністю відсутнє водо- та електропостачання. Терористи частково провели евакуацію мирних жителів, які мешкають у Київському районі міста Донецька».
Частину жителів окупованого обласного центру вже розмістили у відомчих гуртожитках, які знаходяться к Калінінському районі міста. Зокрема, зазначили в «ІС», біля п’яти сотень евакуйованих місцевих жителів будуть проживати у гуртожитку Донецького медичного інституту.