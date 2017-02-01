Захарченко хоче тікати через провал під Авдіївкою

В окупованому російськими загарбниками Донецьку під будинком головного окупанта Захарченка Олександра було помічено велику кількість вантажівок та охорони. Про це розповів журналіст Мацука Олексій на власній сторінці у соціальній мережі Фейсбук, передає replyua.net.
У повідомленні вказується, що у середу, 1-го лютого, особиста охорона ватажка самопроголошеної «Донецької народної республіки» Захарченка була значно посилена. Крім того, за словами очевидця, під будинком, де мешкає глава донецьких бойовиків, було помічено велику кількість вантажних автомобілів. «Поки що важко стверджувати, чи головний терорист збирається тікати, чи навпаки – з вантажівок щось розвантажують», - зауважив Мацука.
При цьому в коментарях під публікацією користувачі соціальних мереж припустили, що Захарченко готується до втечі у зв’язку з провальним наступом бойовиків в районі Авдіївки, де на даний момент терористи ОРДО втратили значну кількість особового складу. «Головне, щоб кнопка ліфту спрацювала за призначенням, а не так, як у випадку з Моторолою», - зауважив один з користувачів. Як відомо, з ранку 29-го січня російсько-терористичні війська почали наступальні дії в районі Авдіївки.