СМИ: офис компании Ахметова в Донецке захватили боевики

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Телекоммуникационная компания Vega лишилась возможности предоставлять услуги в ныне оккупированном Донецке. По данным СМИ, донецкий офис компании, входящей в состав группы СКМ Рината Ахметова, захватили донецкие боевики — неизвестные люди проникли в офис ещё 23 января 2017-го года, однако информация об инциденте была распространена и подтверждения пресс-службой телекоммуникационной компании уже во вторник, 24 января.Как рассказали в пресс-службе Vega, компания утратила техническую возможность управлять информацией и активами на временно оккупированных территориях. В данный момент об инциденте известно немного: со слов сотрудников захваченного офиса, в него ворвались неизвестные люди, которые выгнали весь персонал со своих рабочих мест и опломбировали оборудование.Напомним, компания Vega является в масштабах украинского рынка фиксированной связи одной из крупнейших. В настоящее время руководство компании уже обратилось с заявлением о захвате донецкого офиса к правоохранительным службам Украины. Данные о том, кто захватил офис компании, пока официально не сообщаются — некоторые СМИ предполагают, что это является ещё одним эпизодом так называемой «национализации» предприятий со стороны террористов «ДНР».