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У мережі обговорюють історію подорожі з паспортом так званої «ДНР»

У мережі обговорюють історію подорожі з паспортом так званої «ДНР»
В українському сегменті Фейсбук активно обговорюють історію про те, як шістнадцятирічна дівчина намагалась подорожувати з папірцем, який називають «паспортом ДНР», - про це інформує replyua.net з посиланням на «15 минут».

Так, спецкор журналу «Русский Репортер» Марина Ахмедова на власній сторінці в Фейсбук розповіла історію шістнадцятирічної Маші, яка хотіла поїхати до Санкт-Петербургу. Підготовка до подорожі стала доволі проблемною: з першою перешкодою стикнулись вже на моменті купівлі квитка на літак он-лайн – сайти авіакомпаній просто не передбачають можливості існування такого документа як «паспорт ДНР», постійно виправляючи його на «Домінікану». Врешті-решт було прийнято рішення поїхати до Ростова і вже там, в аеропорту, придбати квиток. Наступною проблемою стала відсутність готівкових грошей – знайти на території, контрольованій терористами ДНР, банкомати Ахмедовій так і не вдалось.

Відтак, журналістка розповідає, що дівчинка – дочка загиблого «ополченця» і в неї просто немає іншого документа, крім «паспорта ДНР». Кореспондентка запитує: чому для Маші має бути закритим весь світ (крім Росії) лише з тієї причини, що вона народилась і живе в Донецьку і не змогла отримати іншого документа? Користувачі мережі зауважують, що насправді проблема «висмоктана з пальця» - за бажання дівчина могла б отримати паспорт громадянина України. Проте, якщо вона цього не робить – то це її власний вибір, і вона має усвідомлювати його наслідки, а не скаржитись на них.
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