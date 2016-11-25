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Блогер висміяв «донецьких терористів»: у Донецьку немає беззаконня

Блогер висміяв «донецьких терористів»: у Донецьку немає беззаконня
Блогер Денис Казанський у своєму дописі в Фейсбук розповів подробиці трагічного інциденту, який стався в окупованому російськими військами Донецьку днем раніше, - про це повідомляє портал replyua.net.

Так, вчора, двадцять четвертого листопада 2016 року, стало відомо, що будівля донецького дельфінарію згоріла вщент. Щоправда, дельфінів там немає вже два роки – їх евакуювали до Харкова ще у 2014 році. Весь цей час приміщення стояло порожнє і не використовувалось.

Блогер ще на основі попередніх даних зробив припущення, що причиною загоряння споруди стали чергові «розбірки» між терористами, які контролюють Донецьк. Тим не менш, сьогодні місцева «влада» міста повідомила, що пожежа почалась через коротке замикання. Блогер дивується – що могло замкнути у порожньому приміщенні, яке ніхто не використовує? І відразу знаходить відповідь на своє питання – на фото з місця події чітко видно каністру для пально-мастильних матеріалів перед самим входом. Звідки вона взялась? Хтось проходив повз і загубив? Чи приніс у ній воду для того, щоб гасити пожежу? – іронізує блогер. Звісно ж, у Донецьку немає беззаконня, «розбірок» у стилі 90-х років та розгулу бандитів, - саркастично підсумовує Казанський.
Блогер висміяв «донецьких терористів»: у Донецьку немає беззаконня

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