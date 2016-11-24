В погранслужбе считают, что ввозить оружие гумконвоями нецелесообразно

Об этом сообщают в Государственной пограничной службе. При этом украинские пограничники снова не сумели досмотреть гуманитарный конвой при переходе границы. Ведь россияне снова направили колонну исключительно через те участки границы, которые сегодня фактически неконтролируемы Украиной, что в свою очередь является грубым нарушением абсолютно всех существующих международных правовых норм.
По словам помощника главы Государственной погранслужбы Олега Слободяна, россияне оформляют грузовики только в одностороннем порядке. 47 автомобилей проехали через неконтролируемые пункты приблизительно с 6 до 7 часов утра. Украинские пограничники смогли только визуально установить, что большая часть этих грузовиков перевозила продукты питания. По мнению представителя погранслужбы, в данный момент россиянам не очень целесообразно провозить при помощи гуманитарных конвоев оружие. Ведь кроме пунктов пропуска, в данный момент Украиной не контролируется 409 километров границы.
Кроме того, Слободян заявил, что российские гуманитарные конвои являются попыткой российских властей сохранить во время плохой игры свою хорошую мину. Ведь с украинской стороны на Донбасс завозится намного больше самой различной гуманитарной помощи. Так же гуманитарку в больших объемах постоянно завозят международные волонтерские и благотворительные организации.
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