валюта
СпецтемаСлова Нищука о завезенном Донбассе верны – блогер

В погранслужбе считают, что ввозить оружие гумконвоями нецелесообразно

В погранслужбе считают, что ввозить оружие гумконвоями нецелесообразно
Об этом сообщают в Государственной пограничной службе. При этом украинские пограничники снова не сумели досмотреть гуманитарный конвой при переходе границы. Ведь россияне снова направили колонну исключительно через те участки границы, которые сегодня фактически неконтролируемы Украиной, что в свою очередь является грубым нарушением абсолютно всех существующих международных правовых норм.

По словам помощника главы Государственной погранслужбы Олега Слободяна, россияне оформляют грузовики только в одностороннем порядке. 47 автомобилей проехали через неконтролируемые пункты приблизительно с 6 до 7 часов утра. Украинские пограничники смогли только визуально установить, что большая часть этих грузовиков перевозила продукты питания. По мнению представителя погранслужбы, в данный момент россиянам не очень целесообразно провозить при помощи гуманитарных конвоев оружие. Ведь кроме пунктов пропуска, в данный момент Украиной не контролируется 409 километров границы.

Кроме того, Слободян заявил, что российские гуманитарные конвои являются попыткой российских властей сохранить во время плохой игры свою хорошую мину. Ведь с украинской стороны на Донбасс завозится намного больше самой различной гуманитарной помощи. Так же гуманитарку в больших объемах постоянно завозят международные волонтерские и благотворительные организации.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Портников объяснил, почему Кремль панически боится Хорватии
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за сутки
24 ноя 2016
13531

Муждабаев: предатель, сдавший Крым, пробивает себе дорогу в украинской политике

Айдер Муждабаев на своей странице в Facebook пишет о Анатолие Могилеве, который до Майдана являлся «хозяином Крыма» и ставленником Януковича. Муждабаев подчеркивает, что он «пересидел» тяжелые для


Последние новости

Уряд Угорщини скасує плату за національні візи для громадян України

Победа пророссийских сил на выборах в Европе не должна быть проблемой для Украины – дипломат

Парубій вважає необхідним зачитати Януковичу звинувачення під час допиту

Тимошенко віднесла до НАБУ скаргу на "помічників" Порошенка

Ротару засобиралась на новогодние корпоративы в Россию

В открытый доступ попали данные 40 тысяч сотрудников НКВД

У Європарламенті вирішують питання щодо призупинення переговорів з Туреччиною

Венгрия и Украина займутся ремонтом мостов в пограничной зоне

«Укрзализныця» просит Кабмин повысить тарифы на пассажирские перевозки на 35%

Назарбаев не против переименования столицы в свою честь

Мадонна рассказала об аресте сына из-за наркотиков

МВФ откажет Украине в транше

«Укрзализныця» вводит новый поезд по маршруту Киев-Мариуполь

Адвокаты Ефремова тянут время

Россиянам надоел массовый идиотизм – историк

Арьев: резолюция Европарламента победит российскую пропаганду

Дезертирам, яких затримала СБУ біля Криму, скасували можливість застави

Форбс назвал самые провальные фильмы 2016 года

Після допиту Янукович готується виступити на прес-конференції

Завтра Янукович даст пресс-конференцию в Ростове

 Новости за день