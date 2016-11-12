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Сторонники «ДНР» и «ЛНР» поняли безысходность ситуации,- блогер

Сторонники «ДНР» и «ЛНР» поняли безысходность ситуации,- блогер
Многие сторонники террористических «ЛНР» и «ДНР» постепенно начинают понимать, что за последние пару лет никаких положительных изменений не произошло, и они оказались в безвыходной ситуации – в регионе нет работы, нет денег и нет будущего. Как информирует replyua.net, об этом Евгений Козаков, известный донецкий блогер, пишет для Обозревателя.

По его словам, дончанка, ярая сторонница «ДНР», рассказала, что с момента оккупации ничего не изменилось, и она помнит два прошедших референдума, однако дату первого из них уже забыла – на этом референдуме не было даже списков, и люди побоялись высказать личное мнение, но при этом пошли и проголосовали. Также сторонница «ДНР», отмечает Козаков, заявила, что большинство людей сидят без работы, молодежь идет работать за копейки, но будущего не видно, и в такой неопределенности все будут находиться еще очень долго.

Также женщина подчеркнула, что знает о том, как в центре Донецка боевики проводили набор людей для боевых действий в Мариуполе. По словам жительницы Донецка, она не могла даже предположить, что такая масштабная война может начаться после Второй мировой войны.
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