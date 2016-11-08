Захарченко принял участие в открытии отжатого магазина

Журналист Денис Казанский на своей странице в Фейсбуке сообщает о том, что Александру Захарченко «хватило совести», чтобы принять участие в церемонии открытия супермаркета, который в свое время отжали его боевики, информирует replyua.net.
По словам Казанского, Захарченко побывал на открытии супермаркета «Метро» в Донецке и даже перерезал красную ленточку. «Бандит, который украл чужое имущество, торжественно заходит в магазин, перерезая красную ленту, а потом от него звучат пафосные заявления и поздравления, и кажется, что этот супермаркет был не только спроектирован, но и построен самим Захарченко. Подневольные сотрудники отжатого супермаркета, между тем, были вынуждены встретить главаря боевиков аплодисментами», написал журналист.
По его мнению, жителям оккупированного Донецка уже давно все понятно, но ни один из них не сможет сказать и слова против Захарченко. «Никогда такого не будет, чтоб какой-нибудь мальчик из толпы выкрикнул, что Захарченко бандит, как в той сказке про голого короля. В этом варианте мальчика с переломанными ногами и ребрами отправят в подвал», отмечает Казанский.
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