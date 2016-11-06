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Нова ініціатива від терористів Л/ДНР – митні збори

Нова ініціатива від терористів Л/ДНР – митні збори
Лідери терористичного угрупування «Донецька народна республіка» організували для себе нове джерело доходів за рахунок місцевого населення, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали видання «Новости Донбасса».

Так, сьогодні, шостого листопада 2016 року, було опубліковано черговий «наказ» за підписом Олександра Тимофєєва, який вважає себе очільником «Міністерства доходів і зборів». Так, новий нормативний акт вносить зміни до попередньо прийнятого наказу, що врегульовує діяльність «митниці» терористів. Відтак, наразі на територію, контрольовану терористами, можна без обкладання митними платежами ввезти товар вартістю еквівалентною ста п’ятдесяти євро.

Отже, з моменту опублікування цього наказу, за всі товари, які коштують більше півтори сотні євро, мають бути сплачені митні збори. Як наголошують оглядачі, кожне таке рішення терористів вказує на те, що ресурси, які знаходяться під контролем останніх, вичерпуються і для підтримання попереднього рівня доходів доводиться стягувати мито з тих, хто перетинає адміністративний кордон з контрольованою територією України. Введення додаткового збору приведе до нового витка зростання цін: спочатку на техніку та одяг, вартість яких перевищує сто п’ятдесят євро, а відтак – і на ліки, продукти харчування тощо.

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