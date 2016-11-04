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Денис Казанський: Ходаковський сам визнав, що в «Л/ДНР» ненавидять сепаратистів

Денис Казанський: Ходаковський сам визнав, що в «Л/ДНР» ненавидять сепаратистів
Журналіст Денис Казанський дав кілька коментарів з приводу останнього інтерв’ю одного із ватажків терористичного угрупування ДНР Олександра Ходаковського на своїй сторінці в Фейсбук, - про це інформує replyua.net.

Так, у своєму «епохальному» інтерв’ю Ходаковський сам визнав повний провал проекту «Новоросія». За його словами, підтримка у місцевого населення не просто низька – більшість тих, хто ще залишився на окупованих територіях Донбасу, щиро ненавидять сепаратистів. Тим не менш, сам ватажок терористів пов’язує таку ситуацію із впливом «української пропаганди», яка, як ми знаємо, існує лише в його уяві.

Казанський, коментуючи висловлювання терориста і колабораціоніста, наголошує, що пропаганда – це зброя російського агітпропу. Українцям у цій війні просто достатньо говорити правду і показувати злочини «героїв Новоросії» такими, якими вони є. І так званий «проект Новоросія» провалився не зараз, а ще навесні 2014 року, коли у більшості регіонів, які є переважно російськомовними і раніше орієнтувались на Росію, відбувся повний ціннісний і смисловий переворот у зв’язку з агресією Путіна. Зараз терористи контролюють лише невеликий шматок Донбасу, але їх влада щезне разом із російськими військовими, яких «там немає». Відтак, виходить, що не потрібно ніякої пропаганди: найкраща антиреклама «Новоросії» - це сама «Новоросія», - наголошує журналіст.

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