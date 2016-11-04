Бойовики заявили, що проведуть вибори в наступному році за будь-яких умов

Проросійські терористи з незаконного збройного формування «Донецька народна республіка» заявили, що вони так чи інакше проведуть місцеві вибори вже у наступному році. Про це сьогодні, 4-го листопада, заявив головний бойовик в «ДНР» Олександр Захарченко, пише російське видання «РІА Новини», передає replyua.net.
«У наступному році в Донецькій народній республіці мають відбутися вибори. Вони можуть пройти в рамках мінських домовленостей, а можуть пройти і в іншому порядку. У будь-якому випадку місце вибори відбудуться. Це я гарантую», - заявив ватажок бандформування. Як повідомлялося раніше, 19-го жовтня у Берліні за ініціативи канцлера Німеччини Ангели Меркель відбулася зустріч лідерів країн «нормандського формату».
Після зустрічі президент України Петро Порошенко заявив, що вибори на Донбасі відбудуться лише тоді, коли представники місії ОБСЄ отримають контроль на непідконтрольною ділянкою східного кордону України, територія буде повністю очищена від російських військових та при умові повного роззброєння. В той самий час Ангела Меркель зазначила, що питання про контроль ОБСЄ над кордоном варто піднімати після того, як буде запущено процес проведення виборів.
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