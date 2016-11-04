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В Марьинке возобновили пять разрушенных домов, еще работы по восстановлению 18 еще ведутся - Жебривский

В Марьинке возобновили пять разрушенных домов, еще работы по восстановлению 18 еще ведутся - Жебривский
Павел Жебривский на своей странице в Facebook пишет, что в Марьинке уже отстроены пять разрушенных многоэтажных домов. Он отметил, что возобновление разрушенного жилищного фонда Донбасса началось с домов, повреждения в которых были максимальными – об этом сообщает replyua.net.

Жебривский сообщает, что в связи с законодательными ограничениями они не могут возобновить объекты, находящиеся вблизи линии разграничения за счет средств, перераспределенных в бюджете из временно оккупированных территорий области. Но он добавляет: «Все же, нам удалось найти возможность и выделить из областного бюджета 5,6 миллионов гривен на возобновление двадцати трех поврежденных и уничтоженных домов в Марьинке, в том числе разрушенных менее двух месяцев назад».

Также чиновник отмечает, что в Марьинке наблюдается дефицит строительных организаций – местные подрядчики уже задействованы на нескольких объектах в Угледаре, а строители из других регионов Украины боятся работать в Марьинке из-за близкого расположения города к линии разграничения. Однако, Жебривский добавляет, что строители все же найдут способ доукомплектовать бригады и взять в работу еще два-три дома. Чиновник заявил, вследствие действий террористов и российских военнослужащих, находящихся на оккупированных территориях, они не могут возобновить газоснабжение в этих домах.

Горячая тема: Кінець ганебної ескадри: «Адмірала Кузнецова» вже тягнуть на буксирі
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