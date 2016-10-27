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На КПВВ "Майорськ" ситуація досі нестабільна

На КПВВ "Майорськ" ситуація досі нестабільна
Ситуація біля контрольно-пропускного пункту «Майорськ» на лінії розмежування в Донецькій області досі не покращилася. З міркувань безпеки рух громадян досі залишається перекритим. Про це сьогодні, 27-го жовтня, розповів заступник керівника Краматорського прикордонного загону Шапошник Олександр, пишуть «Новини Донбасу», передає replyua.net.

«Наразі контрольний пункт в’їзд-виїзд перекритий з міркувань безпеки громадян. Проте ми надіємося, що відкрити рух вдасться сьогодні. Якщо не сьогодні, то завтра точно. Ми сподіваємося також, що вже найближчим часом КПВВ почне свою роботу. Рішення про відновлення роботи буде прийнято відразу ж після того, як ситуація стабілізується», - повідомив він.

Відповідно до інформації громадської організації «Фундація.101», контрольно-пропускний пункт «Майорськ» сьогодні вже не відкриється для пропуску транспорту та пішоходів. «Також важко стверджувати, що робота КПВВ «Майорськ» завтра буде відновлено», - зазначили представники організації в соціальній мережі. Варто зауважити, що обстріли пункту пропуску «Майорськ» почалися з самого ранку, що створило певну загрозу і операції по пропуску довелося призупинити.

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