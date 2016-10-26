Бандити повідомили, що затримали активістку "Правого сектора"(ВІДЕО)

Представники незаконного збройного формування «Донецька народна республіка» заявили про те, що їм вдалося затримати на території Донецька активістку «Правого сектора» Коц Лілію. Про це розповів представник так званого «міністерства державної безпеки ДНР», пише агентство «Інтерфакс-Україна», передає replyua.net.
«Нами було затримано громадянину України 24.05.1988 року народження Коц Лілію Романівну. Вона народилася в селищі Новий Роздол у Львівській області», - розповів представник незаконного збройного формування «ДНР». Він стверджує, що Коц прибула до «Донецької народної республіки» за наказом ОУН та «Правого сектору» з метою організувати викрадення «військовослужбовця збройних сил ДНР». Також він відзначив, що українка з червня минулого року по квітень поточного року проходила спеціальну бойову підготовку на базі «Правого сектору», яка розташована на території Маріуполя та на базі ОУН, що знаходиться в населеному пункті Шарківщина Полтавської області. У мережі YouTube на каналі бандформування також було розміщено відеозапис, на якому видно, як Коц дає свідчення. Наразі невідомо, чи змушували її говорити заздалегідь підготовлений текст.
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