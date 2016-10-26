В центре оккупированного Донецка был сожжен флаг «ДНР»

Накануне в центре Донецка активисты подожгли флаг так называемой «ДНР», сообщает replyua.net со ссылкой на Сегодня. Как стало известно, 25 октября активисты движения «Донецкое сопротивление» устроили в центре оккупированного города акцию, во время которой несколько человек устроили поджог флага «ДНР».
Это произошло прямо возле «Донбасс-Арена», известного во всей Украине стадиона. Активисты этим не ограничились – они скандировали различные лозунги, заявляли о том, что протестуют против незаконной деятельности террористической «ДНР». Также активисты во время акции говорили о грубых нарушениях со стороны так называемых «ополченцев» свобод и прав граждан Украины.
После сожжения террористического флага активисты установили Государственный флаг Украины на вершине одного из терриконов. Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что якобы террорист Гиви после убийства своего друга Моторолы в спешке продает квартиру в Донецке и покидает Донбасс. Сам Толстых чуть позже дал интервью и опроверг эту информацию.
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