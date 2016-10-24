У терористів знайшли заміну "Моторолі" (ВІДЕО)

Терористичний підрозділ «Спарта», яким командував вбитий на території «ДНР» бандит, громадянин Російської Федерації Павлов Арсеній, наразі керує Жога Володимир, більші відомий у певних колах як «Воха». У мережі YouTube опублікували відеозапис з виступом так званого «заступника командира» банд формування ОРДЛО «Спарта», який від тепер став його командиром. Про це сьогодні, 24-го жовтня, пише видання «УНІАН», передає replyua.net.
За словами молодого сепаратиста, колись між ним та Павловим була розмова, що у разі необхідності і крайньої потреби він має очолити «Спарту». «Воха» наголосив, що після ліквідації «Мотороли», так звані «керівники» майже одразу призначили його новим командиром підрозділу.
В той час, як Павлов був громадянином Росії, то Жога місцевий мешканець. За інформацією з його анкет у соціальних мережах, він народився на Донеччині. На всіх сторінках сепаратиста вказується місто Донецьк. Також є фотографії з Донецької області, які були зроблені та завантажені ще до початку збройного протистояння на Донбасі. Також на його фотографіях видно, що він був активним прихильником терористів «ДНР» майже з самого початку антитерористичної операції.
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