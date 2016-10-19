Бюджетників окупованого Донецька зганяють «поминати» Моторолу

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Представників бюджетної сфери окупованого Донецька у примусовому порядку «запрошують» на мітинг, присвячений похованню одного із ватажків бойовиків так званої ДНР, - про це replyua.net інформує з посиланням на «Новости Донбасса».Так, мешканці окупованого міста повідомили журналістам, що явка на траурні заходи є для них обов’язковою. У той же час підконтрольний терористам ДНР інформаційний ресурс повідомив, що сьогодні, дев’ятнадцятого жовтня 2016 року, відбудеться жалобна хода, приурочена до поховання очільника незаконного збройного формування «Спарта» Арсенія Павлова, відомого також під прізвиськом «Моторола». Прощання з сумновідомим терористом відбудеться у приміщенні Донецького державного театру опери та балету імені А. Солов’яненка.Нагадаємо, громадянин Російської Федерації Арсеній Павлов, який брав участь у збройному конфлікті на Донбасі на боці терористів так званої ДНР з лютого 2014 року, був убитий шістнадцятого жовтня 2016 року в окупованому Донецьку. У ліфт, яким їхав Павлов, підклали вибуховий пристрій, що був приведений у дію дистанційно. Крім терориста на місці інциденту загинув також його охоронець. Виконавці цього діяння наразі невідомі.