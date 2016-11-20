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В Днепре будут удлинять линию метрополитена

В Днепре будут удлинять линию метрополитена
Глава Днепра Борис Филатов провел встречу с представителями «Днепропетровского метрополитена», «Киевметростроя» и представителями турецкой компании, которая занимается достройкой линий днепровского метрополитена, информирует replyua.net со ссылкой на Телеграф. Эксперты представили мэру Днепра четыре проекта, которые позволят разгрузить пассажиропоток в городе.

В частности, речь идет об открытии новой станции «Музейная», которая облегчит жителями массивов Тополь, Игрень и Победа ежедневные поездки. Специалисты не исключили, что скоро будет построен подземный тоннель от железнодорожной платформы до «Музейной», и его длина будет достигать почти одного километра. Стоимость строительства тоннеля оценивается в 25 миллионов евро. Однако эксперты считают этот проект не очень выгодным и удобным. В другом проекте речь идет о кольцевой развязке для троллейбусов, и этот проект может обойтись всего в три миллиона евро.

Не исключено, что от станции «Музейная» линию метро протянут до Северного вокзала, однако самым выгодным проектом назвали канатную дорогу от «Музейной» до «Победы». Сначала ее можно использовать, как общественный транспорт, а в будущем – как туристическую достопримечательность Днепра.
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