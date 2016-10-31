В Днепровской области запустили уникальную электростанцию

Владимир Гройсман на своей странице в Фейсбуке сообщает о том, что в Днепровской области, поселке Подгородное, начала работу уникальная солнечная электростанция, которой нет аналогов ни в одной стране Восточной Европы, информирует replyua.net.
По словам украинского премьер-министра, у новой солнечной электростанции треккерная система, и в настоящий момент Украина продолжает делать большие шаги к энергетической независимости. Гройсман подчеркнул, что новые подвижные солнечные батареи, которые были запущены в работу под Днепром, могут производить на 50 процентов больше электроэнергии, чем самые обычные батареи. Кроме того, солнечная электростанция сможет обеспечить электричеством около 27 тысяч домохозяйств, расположенных в поселке Подгородное.
«Строительство этой уникальной электростанции стало еще одним свидетельством того, что Украина имеет огромный потенциал в том, что касается развития возобновляемой энергетики», добавил премьер-министр. Отметим, что Украина стала первой страной в Восточной Европе, где начала работать станция с треккерной системой.
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