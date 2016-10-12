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КС не став займатися перевіркою конституційності перейменування міста Дніпро

КС не став займатися перевіркою конституційності перейменування міста Дніпро
Конституційний суд України відмовився розглядати питання конституційності зміни назви міста Дніпропетровськ на Дніпро. Про це можна дізнатися з повідомлення прес-центру на офіційному веб-сайті КС, передає replyua.net.

«Рішенням суддів Конституційного суду було відмовлено в запровадженні конституційної справи щодо позову 48-ми депутатів Верховної Ради про відповідність конституційним вимогам рішення парламенту стосовно перейменування міста Дніпропетровська Дніпропетровської області на Дніпро», - зазначається у повідомленні. Як зазначалося раніше, на засіданні Верховної Ради 19-го травня поточного року депутати підтримали перейменування міста Дніпропетровськ на Дніпро. В той самий день опозиціонери Колесников Дмитро та Вілкул Олександр внесли на реєстрації постанову щодо відміни цього рішення. А вже першого червня парламент не підтримав постанову про скасування зміни назви міста Дніпропетровськ на Дніпро. Після цього 48 народних обранців вирішили, що таке рішення ВРУ являється неконституційним та звернулися до Конституційного суду України з проханням перевірити це питання. Наразі залишається незміненою назва області – Дніпропетровська.

Горячая тема: Аваков в резкой форме предупредил Олланда о последствиях его заявления
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