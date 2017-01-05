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Осторожно, птичий грипп: Беларусь отказалась от куриной продукции из Украины

Осторожно, птичий грипп: Беларусь отказалась от куриной продукции из Украины
Из-за выявления в мясе курицы опаснейшего вируса птичьего гриппа Беларусь ввела запрет на поставку в страну этой продукции из Черновицкой области Украинского государства. В заявлении, обнародованном директором одного из департаментов Минсельхозпрода Беларуси Александрой Субботиной, говорится: «С четверга, 5 января этот запрет вступает в силу, однако это будет временным ограничением. Другими словами, в настоящий момент отменяются все разрешения на ввоз, которые ранее были выданы предпринимателям из буковины», сообщает «Укринформ».

Как информирует replyua.net, чиновники из Республики Беларусь сложили специальный список продуктов из мяса курицы и яиц, которые нельзя ввозить в страну. В перечень, кроме самого птичьего мяса, животных и другой продукции, попало даже и оснащение для возможности содержать птицу.

Примечательно, что в Кицманском районе региона в селе Черторыя на первом озере были зарегистрированы случаи гибели 29 голов лебедей. Причиной тому стал опасный не только для жизни животного, но и человека вирус птичьего гриппа. Днем ранее по той же причине в одном из частных хозяйств погибли 12 кур. Есть настоящая угроза угроза распространения этого опасного вируса, о чем предупредил Виктор Гуцуляк, руководитель РС УГСЧС Украины в Черновицкой области. Чиновник также подчеркнул: «Все погибшие туши птиц были отправлены в спецлаборатории ветеринарной медицины государственного типа в области для проведения исследований».
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