Блогер: чому боягуз Рогозін «почистив» свій Твіттер?

Про «тріумфальну» поїздку російського віце-прем’єра Дмитра Рогозіна до окупованого Придністров’я, коли Бухарест відмовився впускати його до свого повітряного простору, не писав хіба лінивий. Рогозін тоді довго погрожував румунам. Але що сталось після цього? Світло на це проливає блогер Олександр Коваленко, - інформує replyua.net з посиланням на профіль оглядача в Фейсбук.
Так, 28 липня румуни не пропустили пасажирський літак з Рогозіним на борту. Тоді віце-прем’єр, доктор технічних наук, доктор філософських наук, очільник Колегії ВПК, очільник «Роскосмосу», спецпредставник російського президента в Придністров’ї почав лаятись в Твіттері. Але сьогодні його сторінка магічно очистилась від образ на адресу Бухаресту – останній запис датовано 9:20, 28 липня. Що ж спонукало Рогозіна до такого вчинку? Злякався румунів? Чи йому, видному російському політику, просто немає чим відповісти на приниження?
Дійсно, як для людини, яка любить трясти «Іскандерами» та погрожувати всім навколо з імперською пихою, Рогозін осоромився. На словах він обіцяв в’їхати на танку чи прилетіти на винищувачі, а в реальності просто видалив повідомлення, які були занадто різкими. Але найсмішніше у всій історії те, що Рогозіну навіть не спало на думку, що інтернет просто заповнений твіттами його авторства – за потреби всі його висловлювання швидко знайдуться, - зауважує блогер.