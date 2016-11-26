Большинство жителей оккупированных территорий хотят жить в единой Украине - опрос

Павел Жебровский на своей странице в Facebook пишет о результатах последних социологических исследований, проведенных на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, - передает replyua.net.
По данным исследований, более 60% жителей оккупированных территорий Донбасса хотят жить в единой Украине. Ежедневно блокпосты с оккупированными территориями пересекают тысячи украинцев в обоих направлениях. Жебровский сообщает, что эти люди видят ситуацию и изнутри, и снаружи. «Для них давно очевидно, что мы достигли больших успехов в возобновлении разрушенной инфраструктуры и зданий Донецкой области. Они видят результаты наших реформ и достижений и рассказывают о них другим жителям оккупированных территорий», - сообщает он.
Жебровский пишет, что достижения в восстановлении Донецкой области после боев видят и иностранные миссии, а также международные партнеры, и это становится сильным аргументом давления на Россию. По его словам, эти достижения являются и сильным мотивом для украинских бойцов, сражающихся на Донбассе. Политик подчеркивает: «Если наши успехи и дальше будут расти, то все большее количество людей будет хотеть возобновления украинского суверенитета. В конце концов, оно достигнет критической точки, и путинские головорезы, ряженые марионетки и прочий «мусор» просто окажутся на свалке».