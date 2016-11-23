Ляшко предложил Порошенко пройти тест на наркотики и психическое состояние

Олег Ляшко на своей странице в Facebook пишет, что зарегистрировал в Верховной Раде Украины законопроект, который предусматривает для всех государственных служащих обязанность прохождения обследования на наркотическую и алкогольную зависимость, а также психическое состояние, - передает replyua.net.
Ляшко пишет: «Мы совместно с Денисом Силантьевым внесли в Раду законопроект о том, чтобы все госслужащие проходили обследование на наркотическую и алкогольную зависимость, а также психическое состояние». Лидер Радикальной партии Украины добавляет, что причины такого решения довольно просты. Он объясняет: «Чтобы быть трактористом, человек должен пройти медицинское обследование и получить справку, а руководить государством может любой шизофреник, наркоман или алкоголик. Именно из-за такой «угашеной» власти страдают все украинцы. Мы должны это прекратить!».
Ляшко добавил, что он готов лично пройти все обследования и предлагает то же самое сделать Президенту Украины Петру Порошенко, главе Кабинета Министров Украины Владимиру Гройсману, депутатам Верховной Рады Украины и всем членам правительства. Депутат пишет: «Докажите народу, что у вас «все дома!»
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