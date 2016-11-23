валюта
СпецтемаБоровой: вы можете меня проклинать, но это правда

Ляшко предложил Порошенко пройти тест на наркотики и психическое состояние

Ляшко предложил Порошенко пройти тест на наркотики и психическое состояние
Олег Ляшко на своей странице в Facebook пишет, что зарегистрировал в Верховной Раде Украины законопроект, который предусматривает для всех государственных служащих обязанность прохождения обследования на наркотическую и алкогольную зависимость, а также психическое состояние, - передает replyua.net.

Ляшко пишет: «Мы совместно с Денисом Силантьевым внесли в Раду законопроект о том, чтобы все госслужащие проходили обследование на наркотическую и алкогольную зависимость, а также психическое состояние». Лидер Радикальной партии Украины добавляет, что причины такого решения довольно просты. Он объясняет: «Чтобы быть трактористом, человек должен пройти медицинское обследование и получить справку, а руководить государством может любой шизофреник, наркоман или алкоголик. Именно из-за такой «угашеной» власти страдают все украинцы. Мы должны это прекратить!».

Ляшко добавил, что он готов лично пройти все обследования и предлагает то же самое сделать Президенту Украины Петру Порошенко, главе Кабинета Министров Украины Владимиру Гройсману, депутатам Верховной Рады Украины и всем членам правительства. Депутат пишет: «Докажите народу, что у вас «все дома!»
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Боровой: вы можете меня проклинать, но это правда
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за сутки

Последние новости

Правозащитники не советуют ездить в Крым

В России обеспокоены созданием при правительстве Хорватии группы по реинтеграции оккупированных территорий Украины

Путин уйдет только после внешнего поражения - Фельштинский (ВИДЕО)

Германия и Израиль крайне обеспокоены вспышкой неонацизма, вызванной победой Трампа

В Крыму массово отбирают землю у законных владельцев (ВИДЕО)

Пономарь поделился позитивными новостями

Трамп рассказал, что сделает в свой первый рабочий день после инаугурации

Шарлиз Терон готова отдать миллионы, лишь бы никогда не пересекаться с Шоном Пенном

В Молдове опровергли информацию о задержании Царева

Италия оказалась на пороге правительственного кризиса

Портников: если бы не Украина, Путин давно был бы в Европе

Крымский Бандеровец: соцсети высмеивают "похищение" двух российских военных из Крыма

Скандал в ЕС: Греция и Кипр содействуют российским бомбардировкам в Сирии

Патриарх Кирилл очень нужен Путину - Портников

Названа дата установления в Киеве новогодней елки

Україна не винна у інциденті з "Белавіа"

Що дадуть результати допиту Януковича? - міністр

Росія використовує методи СРСР, щоб зробити ворогами Україну і Польщу

Затримання дезертирів на адміністративному кордоні з Кримом (ВІДЕО)

У граждан России осталась одна-единая надежда – журналист

 Новости за день