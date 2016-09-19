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Геращенко розповів, що може стояти за вбивством Жиліна

Геращенко розповів, що може стояти за вбивством Жиліна
Народний депутат України Антон Геращенко на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук прокоментував гучне вбивство, яке сталось у московському передмісті Горки-2, - про це інформує replyua.net.

Так, за словами Геращенка, в даному випадку може існувати два варіанти розвитку подій: або ж це правда, і тоді цю інформацію варто ще раз ретельно перевірити, або ж це спланована росіянами операція прикриття для доволі цінного агента. Наприклад, слідство в Україні вважало Жиліна причетним до замаху на мера Харкова Геннадія Кернеса. Інші користувачі соціальних мереж не приховують, що задоволені таким варіантом розвитку подій – за їх словами, якби пекла не існувало, його варто було б вигадати для цього персонажа, адже на його совісті сотні скалічених доль та відібраних життів.

Нагадаємо, сьогодні, дев’ятнадцятого вересня 2016 року, з’явилось повідомлення, що в елітному приміському ресторані було застрелено активіста так званого Антимайдану та лідера організації «Оплот» Євгенія Жиліна. Від нанесених ран він помер на місці події. Московська поліція розшукує зловмисника, який зник з ресторану на невстановленому авто закордонного виробника. В місті та області оголошено план-перехоплення.

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