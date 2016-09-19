Жебривский: Путин и не мог представить себе с какой скоростью освобожденный Донбасс вернется к украинским корням

Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации сегодня на своей странице в facebook сообщает о том, что на территориях, подконтрольных украинской власти, обучение на украинском языке полностью проводит уже триста двадцать пять общеобразовательных школ – об этом сообщает replyua.net.
Павел Жебривский сообщает: «Наверное, Путину и в страшном сне не могло присниться то, какой сильной и стремительной будет волна возврата освобожденных от террористов территорий Донбасса к украинским корням после так называемой «русской весны». По словам чиновника, уже более 60% общеобразовательных школ Донбасса ведут обучение на украинском языке. Он также пообещал, что до конца года в регионе будет создана еще двадцать одна школа с государственным языком обучения, поскольку в этом нуждаются многие населенные пункты. Жебривский добавил: «После проведения административной реформы на Донбассе в каждом населенном пункте будет школа, в которой обучение будет происходить на украинском языке».
По словам чиновника, «язык в современной Украине – это не только культурный феномен, но факто безопасности». «В наше время война, насилия и смерть «обращаются» к сознанию украинцев устами российских телеканалов и других СМИ на русском языке, и жители Донбасса прекрасно это понимают», - сообщает он.
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