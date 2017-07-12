Депутаты с ужасом на лице бояться снятие неприкосновенности, ведь каждому из них есть, что предъявить, – политолог



Известный украинский политолог



По словам политолога, это доказано голосованиями за снятие неприкосновенности с двух депутатов, обвиняемых, в общем, в неспособности объяснить свои доходы, и которые, в отличие от других, легко вышли сухими из воды, а, если бы не вышли – то открыли бы ящик Пандоры, из которого бы вылетели представления на большую часть депутатского корпуса.



Сергей Таран подчеркивает, что это заложило бы основу для такого же подхода в отношении всех граждан Украины. Не каждый из украинцев сможет объяснять происхождение своего имущества. Большая часть страны прекрасно знает, что такое зарплата «в конвертах» и как уходить от налогов, масштаб последствий наказания за несоответствие между доходами и расходами был бы впечатляющим и не для всех приятным.

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Горячая тема: Путін отримав великого ляпаса від США – Піонтковський

Срочно: Блогер: обамовской мягкотелости больше не будет – ракетоносцы США сбросили бомбы на границе Северной Кореи Известный украинский политолог Сергей Таран в своем блоге пишет о том, что партийность депутата – не была критерием, для того, чтобы депутаты сняли с него неприкосновенность. Критерием были возможные последствия. Самый большой ужас для корпуса Верховной Рады – это прецедент об ответственности за несоответствие между доходами и расходами.По словам политолога, это доказано голосованиями за снятие неприкосновенности с двух депутатов, обвиняемых, в общем, в неспособности объяснить свои доходы, и которые, в отличие от других, легко вышли сухими из воды, а, если бы не вышли – то открыли бы ящик Пандоры, из которого бы вылетели представления на большую часть депутатского корпуса.Сергей Таран подчеркивает, что это заложило бы основу для такого же подхода в отношении всех граждан Украины. Не каждый из украинцев сможет объяснять происхождение своего имущества. Большая часть страны прекрасно знает, что такое зарплата «в конвертах» и как уходить от налогов, масштаб последствий наказания за несоответствие между доходами и расходами был бы впечатляющим и не для всех приятным.