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СпецтемаЕксперт: тепер точно зрозуміло що Путіну - кінець

В ближайший вторник в Верховной Раде состоится судный день

В ближайший вторник в Верховной Раде состоится судный день
Как пишет на своей странице в соцсети Facebook украинская телеведущая и журналистка Ольга Лень, по инсайдерской информации от одного из нардепов стало известно, что на ближайший вторник готовится к голосованию пакет законодательных изменений по реформе в судебной власти – срочно печатают сравнительные таблицы, готовят к включению в повестку дня.

«Детали я не знаю, но только самых депутатских поправок там около пяти тысяч. Изменения в ключевых вещах – формирование судов, ответственность судей. Хотят поставить законы на рассмотрение перед вопросом снятия неприкосновенности с пяти депутатов. Потому ясно, что как начнут рассматривать представление прокуратуры, то весь цирк, который был на регламентном комитете, будет повторен уже в сессионном зале», – написала Ольга Лень.

Журналистка прогнозирует, что растянуться вопрос о снятии неприкосновенности с нардепов может на всю сессионную неделю, но ясно, как белый день, что тема неприкосновенности очень экспресивная, гаиграння и это нравится обществу и тем самым отвлекает от наболевших вопросов и таких долгожданных реформ.
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