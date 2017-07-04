Эксперт: такого верха цинизма, который демонстрируют нынешние нардепы, еще не было

Известный политический аналитик и обозреватель Тарас Черновил на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что, если посмотреть на нынешних депутатов, практически всех, без исключения, то появляется ощущение, что это батальон полных хамов, которые пробрались в элитарный закрытый клуб и живут в нем как в параллельной от нас реальности.
«Нет, я далек от иллюзий относительно предыдущих созывов, хорошо помню те, в которых сам был: с третьего по шестой. Бывало и не такое... Но так, чтобы последние остатки стыда на помойку, чтобы настолько откровенно говорить о коррупции, а потом брать того, кого критиковал на поруки и вносит за не него залог с заоблачной суммой – это верх цинизма», – написал Тарас Черновил. Он добавляет, что теперь же – чуть ли не у каждого нардепа есть отговорка, что «он на Майдане стоял», хотя быть может, что его там и близко не было, найдутся те, кто, если надо, подтвердит.
Эксперт отмечает, что еще больше пугает социология, согласно которой, если сейчас это все самовлюбленное болото отправить в отставку, то на досрочных выборах наш «мудрый и неподкупный» народ с этого сборища повторно выберет всех худших, а тех, кто еще более или менее нормальный, заменит на таких, что сладко не будет.