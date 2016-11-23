Депутаты требуют торжественно отпраздновать 75-летие УПА

Как передает replyua.net, 18 ноября депутаты Верховной Рады Украины зарегистрировали проект постановления о праздновании 75-летия Украинской Повстанческой Арии, как военной организации, «сделавшей существенный вклад в получение Украиной независимости, а также оказавшей важное влияние на формирование украинского национального сознания и государственности».
В качестве разработчиков и инициаторов постановления указаны 45 депутатов, в том числе Ляшко, Мусий, Левченко, Добродомов, Бондар, Шухевич и другие. В пояснительной записке указывается, что в 2017 году УПА исполняется семьдесят пять лет. Как известно, датой создания УПА считают 14 октября 1947 года. «Эта организация была создана и действовала в рамках права наций на самоопределение и суверенитет. В годы Второй мировой войны она противостояла немецким оккупантам и боролась против карательных загонов врага. В соответствии со многими историческими источниками, УПА была самой многочисленной украинской военной организацией – в ее состав входило более 100 тысяч человек», - указывается в документе. Разработчики постановления подчеркнули, что борьба УПА «стала ярким примером свидетельства национально-государственных стремлений украинского народа».
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