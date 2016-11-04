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СпецтемаПростые украинцы и депутаты требуют отстранить наркомана Добкина от работы в ВР – скандальное видео

Нардепы боятся повторить судьбу Добкина, - Шкрум

Нардепы боятся повторить судьбу Добкина, - Шкрум
Не совсем адекватное поведение Дмитрия Добкина привело к тому, что многие депутаты Верховной Рады стали бояться и считают, что могут подмочить свою репутацию, оказавшись в таком же положении, что и Добкин.

Как передает replyua.net, об этом Алена Шкрум, представитель Батькивщины, пишет на своей странице в Фейсбуке. По ее словам, накануне она стала свидетельницей странного, и в то же время забавного диалога, состоявшегося в столовой Верховной Рады. По ее словам, один из нардепов поинтересовался, свежие ли булочки с маком, и, когда ему ответили, что свежие, он выразил надежду, что это не те булочки, которых объелся Добкин перед заседанием, потому что «страшно, блин».

Напомним, что 1 ноября Интернет взорвало видео, на котором Добкин в зале ВР сначала заказывает путевки на шестерых за 135 тысяч евро по своему телефону, после чего встает с кресла и прячется за колонной. Из-за колонны господин Добкин выходит уже в неадекватном, но очень бодром и веселом состоянии. Вчера Добкин отключил телефон и на заседаниях больше не появлялся после того, как ему предложили провериться на наркотики.

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