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В Украине вступает в силу новый закон для фрилансеров

В Украине вступает в силу новый закон для фрилансеров
На заседании Верховной Рады 3 ноября парламентарии почти единогласно приняли законопроект №4496, который предусматривает снятие административных барьеров для экспорта различных услуг, информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель.

Законопроект поддержали 270 парламентариев во втором чтении. Благодаря новому закону будут сняты административные барьеры при различных процедурах, связанных с заключением внешнеэкономических договоров, при процедурах финансовой отчетности и бухгалтерского учета, а также при сделках, связанных с зачислением валютной выручки. Теперь внешнеэкономические договоры можно будет заключить и в электронном виде. Помимо этого, банки смогут не переводить документы на украинский язык, если речь идет об оформлении только на английском языке.

Этот законопроект уже получил одобрение от Максима Нефедова, заместителя министра торговли и экономического развития. Напомним, что еще несколько месяцев назад Нефедов говорил о том, что этот закон существенно облегчит развитие ИТ-технологий и украинского экспорта.

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