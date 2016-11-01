Депутатів ВРУ закликають ініціювати перевірку своїх "нажитків"

Керівник комітету з питань запобігання та протидії корупції Верховної Ради України Соболєв Єгор закликає чиновників та депутатів самим прикласти зусилля для того, щоб їхні декларації були перевірені компетентними органами. Про це сьогодні, 1-го листопада, він заявив, виступаючи з трибуни парламенту, повідомляє replyua.net.
«Я вважаю, що гарним прикладом того, що настав час пояснити джерела надходження своїх статків являється саме Олег Ляшко. Досить кричати та заявляти про свої благі наміри про покращення життя простих українців у той самий час, коли у своїх кишенях мільйони та мільйони доларів. Поясніть, будь-ласка, усім українцям, звідки у вас такі гроші, у простих слуг народу», - наголосив Соболєв.
Він зазначив, що перед цим у нього була розмова з народним депутатом від фракції «Блок Петра Порошенка» Гринівим Ігорем; той пообіцяв Соболєву прийти на засідання комітету з питань протидії та запобігання корупції, та принести всі необхідні документи, щоб пояснити, звідки у нього стільки грошей. «Фракція «Самопоміч» закликає абсолютно всіх політиків самим ініціювати перевірку своїх статків. Юлія Володимирівна, закликаю вас звернутися до НАЗК. Юрій Луценко, зверніться і ви, тільки до НАБУ», висловився Соболєв.
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