Зачем в своей автобиографии Надежда Савченко похвасталась, что начала пить водку с 6 лет?

По мнению блогера Мирослава Олешко, Надежда Савченко отдаленно напоминает Виктора Януковича. Читая книгу-автобиографию Надежды Савченко начинаешь ужасаться, как такой человек смог стать депутатом и героем Украины. По сути люди проходят долгий путь для того, что бы достигнуть высот, которые на Савченко свалились, как снег на голову в средине лета, цитирует блогера replyua.net.
В своей книге Надежда Савченко рассказывает, как она пила водку с 6 лет по одобрению родителей. «По таланту распивания бухла Надежда обогнала даже парней и это с ее слов. Так же Надя рассказала, как в армии напилась до такого, что упала в кусты. Потом ее подобрали солдаты и с ними она занялась сексом. Жены военных ее проклинали и возмущались подобному проведению. «Как я могла? Да так и могла, взяла и решилась». Не сыдясь об этом всем сама же и пишет Савченко», – отметил блогер.
По его словам, уже став депутатом Надя поехала на Донбасс, в Краматорск напилась так, что пришлось откачивать. Напилась Надя и перед заседанием Комитета Нацбезопастности, когда Тетерук налил ей воды. «Сейчас этот человек ездит в ПАСЕ, ООН, там продвигает тезисы Кремля и рассказывает, что должна делать украинская власть. Алкаш возле моего дома живет, тоже время от времени бубнит о том, как всем нам жить и как страну отличную построить», – резюмировал Олешко.
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