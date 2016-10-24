Нардеп Лещенко нашел хозяйку для новой квартиры, отбил жену у бойца АТО

Известный политический обозреватель Павел Нусс жестко прокомментировал новость о том, что Анастасия Топольская разводится с официальным мужем бойцом АТО Анатолием Топольским из-за Сергея Лещенко. По большому счету, нас, широкую общественность, такие пикантные новости из жизни этой девушки не должны интересовать. Это факт. Но вот именно в этой всей непорядочной истории речь идет о публичной деятельности члена украинского парламента, действия которого накладывают жуткую тень не только на антикоррупционное движение, но и страдающую репутацию парламента, цитирует аналитика replyua.net.
«Бракоразводный процесс, к сожалению, явление частое, и этот процесс является эксклюзивным правом каждой пары. Но изложенные факты в этой новости наводят на размышление о моральных качествах «лидера общественного мнения» Лещенко. Я более чем уверен, что украинский воин, солдат украинской армии и пока еще законный супруг Анастасии Топольской, Анатолий Топольский сейчас не особо интересуется этим настолько, как мы, но честь солдата Топольского для меня как-то важна. И, если он прочтет мою рецензию к этой новости, я хотел бы извиниться перед ним за излишнею публичность этого дела, и поблагодарить его за мужество, отвагу и патриотизм. Чего бы и пожелал Сергею», – написал Павел Нусс в Facebook.
Обращаясь к Сергею Лещенко, Павел Нусс написал следующее: «Ваша квартира пусть и стоит миллионы, но такой приторный вкус на роскошь привлекает далеко не всех. Позавидовать тебе может Пшонка, но не большинство, а тем более не солдат Топольский».
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