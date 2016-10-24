Чтобы удержать звание «скандального нардепа» Лещенко придумал новую фантазию

Народный депутат Сергей Лещенко, ранее потерпевший репутационное поражение в глазах широкой общественности, продолжает стимулировать кампанию по отвлечению внимания от скандала связанного с приобретением дорогостоящей недвижимости в центре столицы Украины, и в этот раз он откровенно фантазирует на тему недвижимости Генерального прокурора Юрия Луценко и его супруги Ирины. Об этом на своей странице в Facebook написал политический аналитик Павел Нусс, replyua.net.
«Я более чем уверен в том, что о всей недвижимости Юрия Луценко мы узнаем уже совсем скоро, за несколько дней, когда в систему э-декларирования будут внесены все данные. Остается открытым вопрос, который меня волнует, с покупкой Лещенко дорогущей недвижимости. Даже не так. Меня интересует, как «антикоррупционеру» Сереже удалось заполучить семь с половиной миллионов на покупку этой квартиры... И, да. Мы же говорим только о квартире. А, если взять во внимание общую роскошь Лещенко, тогда речь пойдет о десятках сомнительных миллионах гривен», – написал Павел Нусс в Facebook.
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